Ciesp: ‘Representamos um universo de 2,5 mil indústrias’

Neste ano o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) completa 40 anos em Guarulhos. “Nesses anos fazemos um trabalho de representação das indústrias, mas também levantamos bandeiras que atendem toda a sociedade guarulhense”, afirmou Maurício Colin, diretor do Ciesp, que foi entrevistado pelo jornalista Maurício Siqueira no HOJE TV desta terça-feira (22).

De acordo com Colin, o Ciesp está presente em 42 regiões do Estado de São Paulo e a região de Guarulhos é a quinta maior entre as cinco com mais representatividade e força dentro da indústria. “Temos, hoje, em torno de 400 associados e por isso representamos um universo de 2.500 indústrias, cerca de 20% do total”, disse.

O Ciesp Guarulhos tem o papel de representar a indústria como seu principal foco, mas também de interligar algumas ações para que se melhore o ambiente na cidade. “Quando busco um asfaltamento ou discuto com o prefeito sobre investimento em zeladoria, não estou pensando apenas em mim, mas também no meu empregado que faz parte da sociedade guarulhense, isso é um dos nossos papéis. Outro ponto que eu diria que é importante, é a interlocução que nós fazemos com a sociedade através do sistema S (instituições como Sesi, Senai, Sesc, entre outras) que também é responsabilidade, normalmente, do diretor titular que está à frente do Ciesp”, explicou.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.