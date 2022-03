Tite esboça seleção com possível estreia de Antony entre os titulares

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Neymar e Vinícius Júnior. Se nada mudar no treino desta quarta-feira (23), marcado para 16h (horário de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), esta será a formação do Brasil para enfrentar o Chile amanhã (24), às 20h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano. O jogo terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

A escalação foi esboçada por Tite na atividade da última terça-feira (22), a primeira com a maior parte do elenco à disposição. Em relação à equipe que goleou o Paraguai por 4 a 0 na rodada anterior das eliminatórias, no Mineirão, em fevereiro, são sete novidades: Alisson no gol, Danilo e Arana nas laterais, Casemiro e Fred no meio-campo e Antony e Neymar no ataque.

Na ocasião, Danilo, Neymar e Arana não haviam sido convocados (os dois primeiros por estarem se recuperando de lesão), enquanto Casemiro e Fred foram poupados. Já Antony, caso a escalação do treino de terça seja mantida, estreará como titular da seleção brasileira. O atacante do Ajax (Holanda) atuou sete vezes e marcou dois gols, mas sempre saindo do banco.

As demais opções de Tite são os goleiros Weverton e Everson (chamado no lugar de Ederson, com gastroenterite); os laterais Dani Alves e Alex Telles, os zagueiros Eder Militão e Felipe (que substituiu Gabriel Magalhães, dispensado para acompanhar o nascimento da filha); os volantes Fabinho e Bruno Guimarães; o meia Philippe Coutinho e os atacantes Rodrygo, Richarlison e Gabriel Martinelli. O atacante Raphinha, inicialmente convocado, contraiu o novo coronavírus (covid-19) e foi cortado.

Já garantido na Copa, o Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 39 pontos, cinco a frente da Argentina, segunda colocada. As duas seleções, inclusive, ainda precisam refazer o duelo de setembro, na Neo Química Arena, interrompido logo no começo, após intervenção de agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Polícia Federal.

O Chile aparece em sexto lugar, com 19 pontos, três atrás do Uruguai, quarto colocado, que fecha a zona de classificação direta ao Mundial. A quinta posição, que dá vaga à repescagem, é ocupada pelo Peru, com 21 pontos.