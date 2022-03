Fungos nas unhas: conheça as causas e tratamentos

Causada por fungos que se alimentam da queratina, uma proteína presente nas unhas, a onicomicose, popularmente conhecida como micose de unha, acontece por diversos motivos: contato com ambientes e materiais contaminados com os fungos, locais quentes e úmidos como piscinas e vestiário, além dos próprios calçados.

A doença atinge mais as unhas dos pés por ser menos arejados, não receberem a mesma atenção que as mãos e/ou pelas unhas dos pés terem uma velocidade de crescimento menor, o que pode facilitar a penetração dos fungos.

E, apesar de ser simples de resolver? Em casos de menor gravidade -, se não tratada, a micose de unha pode se agravar principalmente para quem tem diabetes, psoríase, imunossupressão, obesidade, hiperidrose (transpiração excessiva nos pés e/ou nas mãos), tabagismo, doenças vasculares e alterações ósseas.

Sendo assim, é importante ter mais atenção com a saúde das unhas Observar se estão ficando amareladas, descolando ou descamando e procurar um especialista. Normalmente, para acabar com a micose de unha rapidamente, é recomendado o uso de esmaltes antifúngicos, como Loceryl Esmalte.

Diferentemente de muitos produtos, Loceryl contém um ingrediente antifúngico, a amorolfina, que atua na eliminação dos fungos causadores da infecção. O esmalte terapêutico cobre e penetra na unha para continuar eliminando os fungos durante 7 dias. Além de ter esse efeito de longa duração, o produto combate diversas classes de fungos causadores das micoses de unha. O primeiro esmalte terapêutico do mercado com amorolfina ainda permite o uso de esmaltes cosméticos, sem perder a eficácia do produto.

A consulta com um dermatologista é fundamental para indicar o melhor tratamento. No caso de grávidas, também é importante conversar com o ginecologista antes de fazer uso de qualquer produto.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://loceryl.com.br/