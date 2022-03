Guarulhos tem início de semana com sol entre nuvens e previsão de chuva

A chegada de uma frente fria no fim de semana trouxe nebulosidade para Guarulhos. Hoje, o sol aparece entre muitas nuvens, com temperatura máxima atingindo os 28°C e há previsão de chuva. De acordo com o Climatempo, a chuva pode cair a qualquer hora do dia, mas não deve ser intensa. A mínima prevista é de 18°C.

Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que ainda se afasta lentamente pela costa do sudeste e reforçadas pela intensificação de ventos úmidos marítimos ajudam a reforçar as nuvens de chuva leste e norte do estado de São Paulo.

Confira a previsão completa para a semana em Guarulhos, segundo o Climatempo:

Hoje (28): Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

Terça-feira (29): Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC.

Quarta-feira (30): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC.

Quinta-feira (31): Dia chuvoso durante até à noite. Mínima de 16ºC e máxima de 23ºC.

Sexta-feira (1º): Dia chuvoso durante até à noite. Mínima de 15ºC e máxima de 21ºC.