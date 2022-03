Passageiros são presos com maconha e cocaína nas bagagens no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, apreendeu, em ação conjunta com a Receita Federal, entre os últimos dias, 26 e 27, maconha e cocaína nas bagagens de passageiros.

Servidores da Receita Federal, que fiscalizavam, na manhã do sábado (26), as bagagens de passageiros com o auxílio do raio-x móvel, instalado em uma van, selecionaram uma mala, retirada de voo proveniente de Manaus, no Amazonas, em razão da suspeita em relação ao seu conteúdo. Os fiscais acompanharam a bagagem e abordaram o passageiro assim que ele a restituiu junto às esteiras. O homem, um brasileiro de 40 anos de idade, foi conduzido à PF e preso após serem retirados de sua mala 7 volumes, na forma de tijolos, contendo quase 7 Kg de maconha.

No domingo (27), policiais federais prenderam uma mulher, nacional da África do Sul, com mais de 3 Kg de cocaína, fixada com esparadrapos, à região do abdômen e nádegas. A suspeita pretendia embarcar em voo para Addis Ababa, na Etiópia, e teria como destino final a cidade de Joanesburgo, na África do Sul.

Outra equipe de policiais, que acompanhava o embarque de passageiros junto aos balcões de check-in, identificaram material orgânico nas estruturas das malas de duas passageiras que embarcariam para Lisboa, em Portugal, em voo com destino final para Dublin, na Irlanda. As passageiras, ambas brasileiras, transportavam 9 Kg de cocaína. Elas receberam voz de prisão por tráfico internacional de drogas.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal.