Tarcísio Gomes antecipa início de obras das vias marginais no trevo de Bonsucesso para 2022

Em visita a Guarulhos, realizada na tarde desta terça-feira (30), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, anunciou a antecipação do início das obras das vias marginas no trevo de Bonsucesso para 2022. Inicialmente, as intervenções estavam previstas para ter início daqui a quatro anos, em 2026.

O evento de anúncio, realizado no Centro de Indústria do Estado de São Paulo (Ciesp) de Guarulhos, contou com a presença do prefeito Guti, que reforçou os pedidos feitos ao governo federal para que houvesse o adiantamento das obras.

Segundo o ministro, a CCR NovaDutra, concessionária da rodovia Presidente Dutra, já está com os projetos em andamento. “Nós vamos fazer o que é importante para melhorar a mobilidade de Guarulhos”, garantiu.

Além disso, o ministro reforçou a não obrigatoriedade do pagamento do free flow para os moradores da cidade, já que, segundo ele, com o aumento das vias marginais, o tempo de viagem vai ter uma redução considerável. “Mas se quiser diminuir mais ainda, aí utiliza a expressa e vem com o free flow”, disse.

Paulo Manso/Lupacom