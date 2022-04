Estação Guarulhos-Cecap recebe ação de saúde neste sábado

Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, profissionais de saúde vão esclarecer dúvidas e alertar para os primeiros sinais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)



Neste sábado (02), das 8h às 16h, as Estações Dom Bosco e Guaianases (Linha 11-Coral), São Miguel Paulista (Linha 12-Safira) e Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade) da CPTM terão ações em referência ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo.



Em parceria com a escola técnica Proz, a iniciativa vai esclarecer dúvidas dos passageiros sobre o autismo e oferecer orientação para conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, durante o evento os passageiros poderão realizar aferição de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e testes de glicemia em pessoas com histórico de diabetes na família ou pessoas diabéticas (limitados a 100 por estação).



O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado em 2007 pela ONU – Organização das Nações Unidas. O símbolo do autismo é o quebra-cabeças, que simboliza a diversidade e complexidade dessa condição de saúde.

Ações de Cidadania

A iniciativa é realizada com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Ação de saúde em referência ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Estações: Dom Bosco, Guaianases, São Miguel Paulista e Guarulhos-Cecap da CPTM

Data: Sábado (02)

Horário: das 08h às 16h