Abdo Mazloum assume a Secretaria do Meio Ambiente; Alexandre Dentista será secretário de Direitos Humanos

Com a saída de Thiago Surfista (PSD) do cargo de secretário de Meio Ambiente, na última sexta-feira (1), para se candidatar a deputado federal, Abdo Mazloum, que já foi o titular da pasta na primeira gestão do atual governo e respondia pela Secretaria de Direitos Humanos, volta ao posto. Em seu lugar, assume o vereador Alexandre Dentista (PSD).

As mudanças no primeiro escalão do governo Guti foram necessárias devido à saída de Surfista, no prazo de desincompatibilização determinado pela Justiça Eleitoral para quem deseja disputar as eleições de outubro. Desta forma, o vereador, que estava licenciado do cargo para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deixou o posto.

Guti escolheu para seu lugar o ex-vereador Abdo Mazloum, que já foi gestor do Meio Ambiente até o final de 2020. Ele deixa a Secretaria de Direitos Humanos que terá o vereador Alexandre Dentista como titular.