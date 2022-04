Eleições: quase metade dos vereadores de Guarulhos vão disputar vaga de deputado

Um total de 16 vereadores de Guarulhos concorrerão a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados. Levantamento feito pelo HOJE, aponta que até o momento, 11 parlamentares estão concorrendo ao cargo de deputado estadual e cinco para federal – apenas Sérgio Magnum (Patriota) ainda não tem uma decisão definida.

A vereadora Carol Ribeiro (PSDB), tenta uma cadeira na Alesp levantando a bandeira da luta feminina. “A política estadual tem pouca mulher, se conseguirmos, seria bom para a cidade, porque além de tudo, Guarulhos precisa de recursos financeiros”, diz.

Mesmo cargo pleiteado por Romildo Santos (PSD). “Acredito que quanto mais deputados tivermos, mais recursos traremos para Guarulhos”, diz.

Pelo PT, são pré-candidatos a deputado estadual os vereadores Prof. Rômulo Ornelas e Janete Rocha Pietá. Ornelas destacou que é partidário da ideia de que parlamentar não fique eternizado no poder. “A ideia é que três mandatos já estão bons”, conta. Enquanto Janete explica que a motivação é lutar contra a precarização dos serviços e o desemprego. “Estou na luta com Haddad e Lula para que a gente vença esse estado pandêmico e golpista, pelo retorno aos direitos frente ao quadro devastador de golpe em 2016”, diz a vereadora que já ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Outro pré-candidato é o Dr. Laércio Sandes (União Brasil). “Com o conhecimento que tenho, nós temos condições de representar a cidade, trazer recurso e orçamentos”, diz.

Edmilson (Psol) também tentará uma cadeira na Alesp. “A experiência no Legislativo e Executivo, além da experiência como professor na cidade, me leva a propor essa pré-candidatura, podendo contribuir para muitas questões”, diz.

Igualmente está como pré-candidato Pastor Anistaldo (PSC). “Nós queremos representar Guarulhos, pelos municípios do estado e buscar verba para a nossa”; Jorginho Mota (Agir) principalmente por “ser o primeiro parlamentar autista do Brasil e pela luta de inclusão da criança com deficiência”, explica; Lamé (MDB) porque para ele “Guarulhos merece uma representação de pessoas que conhecem a cidade. Estamos no quarto mandato, conhecemos a cidade e sabemos das dificuldades e queremos representar”, explica.

Outra pré-candidata é Márcia Taschetti (PP). “Decidi colocar o meu nome à disposição, tendo em vista que Guarulhos necessita de emendas e verbas. Penso em trazer muita verba para Saúde e Educação, para que tenhamos uma cidade melhor”, explica.

O último é Welliton Bezerra (PRTB). “Eu quero representar Guarulhos, uma cidade que além de ter uma representatividade baixa na Alesp os que estão lá, acredito que não têm a capacidade suficiente de dar a resposta que o povo necessidade”, conclui.

Federais

Para deputado federal, disputam uma cadeira os vereadores Karina Soltur (PSD), concorrendo, segundo ela, para representar as mulheres e Thiago Surfista (PSD). “Eu acredito que posso contribuir muito mais com a cidade se eu conseguir êxito no cargo”, disse.

Também é pré-candidato Leandro Dourado (PDT) que, para ele, é uma questão de pensar numa projeção política. “Enquanto vereador a gente está discutindo o município, mas eu pensei em discutir a política numa esfera maior, num patamar maior”, conclui.

Já Lucas Sanches (PP) afirma que a possibilidade de fiscalização foi a principal motivação para sua pré-candidatura. “Além de intensificar ainda mais a fiscalização, vamos conseguir trazer dinheiro para resolver muitos problemas detectados na cidade”, disse.

Por fim, também apresentou pré-candidatura Wesley Casa Forte (PSB). “Resolvi fazer essa disputa eleitoral por entender que a cidade perde muito por não ter representatividade, principalmente a nível federal, tendo em vista que nós podemos fazer a captação de recursos e destinar para cidade”, conclui.

Já os demais vereadores que compõe a Casa de Leis afirmaram que não pretendem se candidatar.