Metalúrgicos de Guarulhos prorrogam inscrições do 16º Campeonato de Futsal

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região prorrogou as inscrições ao 16º Campeonato de Futsal da categoria para até o dia 20 de abril. A participação é aberta aos sindicalizados.

A competição começa no dia 1º de maio, junto com a celebração dos 59 anos do sindicato, na mesma data também é o Dia Internacional do Trabalhador. Todos os jogos serão no ginásio poliesportivo do Clube de Campo, no Parque Primavera.

“No dia 1º de maio também vamos inaugurar o novo gramado do campo de futebol. Leve sua família e participe das festividades, que terão sorteios de motos e outros prêmios”, informou Pedro Pereira da Silva, conhecido como Zóião, diretor do sindicato e membro do Departamento de Esporte.

De acordo com o presidente da entidade, Josinaldo José de Barros (Cabeça), por causa da pandemia os membros ficaram dois anos sem o esporte. “Por isso, vamos voltar da melhor forma e sei que o metalúrgico aguarda ansiosamente”, disse ele.

Inscrições:

Na sede do Sindicato – rua Harry Simonsen, 202 – Centro

De segunda à sexta, das 8h30 às 18h

Telefone: 2463-5300 – falar no Departamento de Esportes