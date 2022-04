Fábrica da Toyota deixará o ABC de SP e irá para o interior

Aos poucos a Toyota do Brasil está centralizando todas as suas operações no interior de São Paulo e encerrando as atividades em São Bernardo do Campo. A planta fabril de São Bernardo do Campo foi inaugurada em 1962, para produzir, o jipe Bandeirantes.

A iniciativa de transferir as operações para as fabricas de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz, tem por objetivo buscar mais sinergia entre suas unidades produtivas e faz parte de seu plano em busca de mais competitividade frente aos desafios do mercado brasileiro e da sustentabilidade de seus negócios no País. A mudança será feita de forma gradual a partir de dezembro de 2022 com conclusão prevista para novembro de 2023.

Atualmente, a planta de São Bernardo do Campo trabalha com cerca de 550 pessoas e é o local onde são produzidas peças que equipam modelos produzidos no Brasil, Argentina e Estados Unidos. A marca japonesa não pretende demitir funcionários e está oferecendo a possibilidade de transferência para essas outras fábricas.