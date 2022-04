PF apreende drogas em fundo falso de mala e detém quatro pessoas no aeroporto

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, apreendeu, na madrugada de hoje (7), em ação conjunta com a Receita Federal, cocaína que seria transportada para a África do Sul e Catar.

Policiais federais, que atuam com o auxílio de cães farejadores, encontraram dentro das bagagens de duas pessoas, nacionais do Peru, que tiveram seus pertences revistados na presença de seus proprietários e testemunhas, embalagens, de achocolatados e gelatina em pó, contendo cocaína misturada ao seu conteúdo. Dentro da bagagem havia ainda produtos cosméticos cujos conteúdos apresentaram resultados que requerem uma análise mais apurada. Os suspeitos, um homem de 64 anos e uma mulher de 47, pretendiam embarcar para Joanesburgo, na África do Sul.

A mesma equipe da PF, após a sinalização dos cães para a mala de um passageiro, que iria para o mesmo destino dos passageiros detidos na ação anterior, abordaram um brasileiro de 25 anos de idade, que estava prestes a embarcar na aeronave, e o conduziram à sede policial para revista em seus pertences. Acondicionados em embalagens de suplementos alimentares os policiais encontraram quase 8 Kg de cocaína.

Servidores da Receita Federal, que fiscalizavam as bagagens despachadas para voo destinado ao Catar, desconfiaram do conteúdo de uma mala, cujas imagens do aparelho de raio-x revelaram a existência de substância orgânica em suas estruturas, diligenciaram junto ao portão de embarque e localizaram o proprietário da mala, um homem, nacional da Turquia. Na presença do suspeito, a mala foi aberta e encontrado um fundo falso ocultando um pacote pesando 3 Kg, cujo reagente, utilizado pelos servidores, indicou a possibilidade de ser cocaína. Em sede policial a substância foi analisada e a suspeita de que se tratava de droga foi confirmada.

Os suspeitos, que receberam voz de prisão, serão apresentados à Justiça Federal onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.