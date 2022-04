Passeio de balão e outras seis razões para se divertir em Brotas

Além da noite estrelada e do céu azul quase sem nuvens, quem olhar para cima em Brotas agora pode se deparar com um colorido até então estranho na cidade. A terra da aventura no interior de São Paulo ganhou mais uma para chamar de sua: o voo de balão.

Não tão assustadora como outras atividades por lá, mas igualmente de tirar o fôlego, o balonismo dá seus primeiros passos na região como mais uma opção para quem quer pegar a estrada e curtir o clima interiorano num fim de semana ou feriado longe da cidade grande.

Seguindo para onde o vento soprar, turistas têm no horizonte, além da própria cidade de 24 mil habitantes, um cenário de pastos, rios, cachoeiras e plantações de cana-de-açúcar, eucalipto, banana, laranja. Mesmo a mais de 500 metros de altura (o voo pode chegar até perto de mil), os cheiros e os sons estão ali: o Rio Jacaré-Pepira correndo, o mato ainda molhado da manhã, os bois, os pássaros cantando.

Voar, voar

O título “aventureiro”, de certo, continuará pertencendo a Brotas por conta de atividades como rafting, canionismo ou queda livre. Não que o balonismo não chegue a assustar aqueles que têm medo de altura (o que não é o meu caso), mas a experiência, posso arriscar, é muito mais de contemplação do que de aflição para qualquer pessoa.

A subida e a descida são lentas – e, assim, com os olhos se acostumando aos poucos, as dimensões de alto e baixo se tornam menos perceptíveis. Vale destacar que o balão só levanta voo se as condições climáticas estiverem favoráveis e com número de pessoas cujos pesos somem, no máximo, 1.000 kg. A “decolagem” ocorre no terreno da Pousada Pé na Terra, na zona rural, mas bem perto do centro de Brotas.

Subir, subir

Além do voo da manhã, que parte sem rumo, há a subida do fim da tarde (a partir das 17h), em que o balão sobe e desce amarrado por cordas, para uma vista panorâmica. São cinco minutos, só dá para sentir o gostinho, com a altura chegando ao máximo de 60 metros. Também é oferecido o passeio romântico, com balão exclusivo para casais que queiram comemorar alguma data especial.