Estudantes participam de trilha sobre práticas sustentáveis no Bosque Maia

O Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia recebeu entre segunda (4) e sexta-feira (8) cerca de 80 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Batista de Guarulhos, que participaram de atividades sobre práticas de sustentabilidade.

O encontro começou com bate-papo com os biólogos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), seguido pela trilha das práticas sustentáveis, atividade composta por visita a importantes pontos do bosque. A primeira parada foi no minhocário, onde os participantes aprenderam sobre a capacidade desse pequeno animal de produzir adubo de excelente qualidade ao transformar resíduos orgânicos em húmus. Na sequência os pequenos seguiram para a área de compostagem, onde aprenderam que sobras de alimentos, como cascas de frutas e legumes, misturadas à terra e a folhas secas se transformam em composto orgânico nutritivo para plantas.

Dando continuidade à trilha, a turma seguiu para a estação de energia solar próxima à pista de skate do parque e ao local de entrega voluntária de materiais recicláveis, na entrada principal do Bosque Maia. Conheceram também o telhado verde da sala de aula do Viveiro Educador, as colmeias de abelhas nativas e o ponto de reaproveitamento de água da chuva.

A trilha das práticas sustentáveis foi idealizada pelos educadores ambientais da Sema. Grupos de amigos, escolas, clubes ou empresas podem agendar participação com inscrição prévia por telefone (2475-9843 ou 2482-1667).