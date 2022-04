Carteira do Idoso é entregue a mais 300 pessoas nesta sexta-feira

O 6º Encontro com Beneficiários da Carteira do Idoso reuniu nesta sexta-feira (8), no Adamastor, 300 pessoas para receberem os documentos que dão direito ao benefício e possibilitam descontos de no mínimo 50% em passagens interestaduais nos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. De janeiro a março deste ano foram solicitadas mais de 2 mil carteirinhas; parte delas ainda está em processo de análise e serão entregues em breve.

As entregas contaram com a presença do prefeito Guti e do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), pasta responsável pela emissão dos documentos, Fábio Cavalcante. Para o prefeito, ver os idosos com vontade de curtir a vida e aproveitar os benefícios disponíveis é muito bom. Segundo ele, é dessa força que a cidade precisa. “A vida é uma dádiva e nós temos que usufruir até o último segundo, por isso continuem aproveitando-a com o benefício oferecido pela Prefeitura”, disse.

O público pôde presenciar ainda uma cena que marcou o evento. Sandra do Carmo, uma das idosas que recebeu o cartão, mostrou toda a sua vitalidade e alegria quando, mesmo com um cilindro de oxigênio, começou a dançar. “Tudo o que eu não tive e não fiz na juventude eu vou aproveitar agora, por isso a carteirinha vai ser importante”, afirmou.

De forma animada, os idosos foram recebidos pelas equipes da SDAS com café da tarde e puderam confraternizar. Além disso, a tarde foi recheada de apresentações de dança cigana e de bolero, realizadas pelos frequentadores do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e pelos ganhadores dos últimos concursos de miss melhor idade.

O benefício

A Carteira do Idoso é um benefício destinado às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que não tenham como comprovar renda individual de até dois salários mínimos para a obtenção da gratuidade na passagem interestadual (ônibus, trem ou barco) ou de desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem. Ela é assegurada pelo Estatuto do Idoso (lei 10.741/2003) e para requerê-la é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e possuir o Número de Identificação Social (NIS).

As solicitações também podem ser feitas presencialmente, tanto para inscrição no CadÚnico como para a solicitação do documento, nos seguintes locais: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) mais próximo da residência; Central do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), localizado na avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima; e nas unidades itinerantes do CadMóvel no CEU Bonsucesso (até 16 de maio), na igreja católica da praça 8 de Dezembro (até 18 de abril, na rua Maria Elisa, 32, Jardim Tamassia), ou no Hotel Santa Mônica (também até 18 de abril, na estrada David Corrêa, 900, Recreio São Jorge).