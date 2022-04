Guarulhos é reconhecida por êxito na cura de 90% dos casos de tuberculose

Nesta semana a Prefeitura de Guarulhos recebeu um certificado do Programa Estadual de Controle da Tuberculose pelo empenho na vigilância sistemática e encerramento oportuno de 90% dos casos novos de tuberculose no primeiro semestre de 2021, reconhecimento divulgado na cerimônia alusiva ao Dia Mundial da Tuberculose.

O reconhecimento do bom trabalho desenvolvido na cidade se baseia nos dados preliminares do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Segundo eles, dos 496 casos de tuberculose notificados em Guarulhos no ano passado, 90% tiveram o tratamento concluído dentro do prazo determinado, sem interrupções, obtendo êxito na cura.

A coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, Heid Hungaro, explica que, deste número, 80% correspondiam a casos novos. “Setenta e um por cento eram pacientes pulmonares bacilíferos, ou seja, que necessitavam de atenção redobrada para a quebra da cadeia de transmissão da doença. O que o Departamento de Vigilância em Saúde fez foi reforçar a orientação aos profissionais para as atividades de vigilância, avaliação e controle da doença para atingir metas de cura e reduzir a taxa de abandono do tratamento”, explicou.