Prefeitura colabora na busca por cachorrinha perdida após acidente na Via Dutra

Equipes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, do Departamento de Proteção Animal (DPAN) e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos estão oferecendo apoio à busca pela cachorrinha Luna, que se perdeu após o veículo em que viajava com sua família capotar na altura do km 208, na pista sentido Rio-São Paulo, da rodovia Presidente Dutra no último domingo (17).

Para ajudar na identificação do animal, que está usando coleira, tem porte médio e pelagem preta, as equipes dos órgãos mencionados que realizam serviços externos receberam o alerta e uma foto de Luna. A Polícia Rodoviária Federal também colabora com a busca.

Quem tiver informações sobre Luna deve entrar em contato com a GCM (153), o DPAN (2436-3656 ou 2436-3658) ou ainda a Central de Inteligência Integrada de Guarulhos (2475-6996).