Atividades no Parque Júlio Fracalanza marcam Dia Mundial do Escoteiro

O 198º Grupo Escoteiro Guaru, o mais antigo de Guarulhos em funcionamento na modalidade Básica, com 36 anos, irá realizar neste sábado (23), Dia Mundial do Escoteiro, em sua sede no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, uma série de atividades para marcar a data.

As atividades são abertas para crianças a partir dos 7 anos acompanhadas de pais ou responsáveis e adultos, que poderão ingressar no movimento escoteiro fundado em 1907 pelo ex-general Robert Baden-Powell e, hoje, espalhados pelos quatro cantos do mundo.

A programação terá início às 10h30, com hasteamento da bandeira. Às 11h30 será servido comida mateira, como arroz no bambu e, também, na caixa de leite; pão de caçador; ovo no espeto e outras gastronomias escoteiras. Haverá também comida mateira vegana.

As crianças e jovens também poderão participar de vários jogos de integração. Às 15h30 será cortado o bolo em comemoração ao Dia Mundial do Escoteiro.

Hoje o Grupo Guaru reúne cerca de 70 membros, entre Lobinhos, Escoteiros, Sêniores e Pioneiros, e adultos voluntários, a grande maioria pais dos integrantes do movimento. “Vai ser um dia muito especial. Vamos realizar vários jogos, mostrar para a população as curiosidades do movimento escoteiro, como nos alimentamos nos acampamentos e a valorização, crescimento intelectual, respeito e cidadania que ensinamos às nossas crianças e jovens. Inclusive estamos abertos para a população”, disse o escoteiro-chefe da Associação Sempre Alerta Brasil, Vicente Vasconcellos, entidade nacional que reúne mais de 50 grupos em vários estados da Federação.

A Sempre Alerta Brasil está credenciada internacionalmente pela WFIS (World Federation of Independent Scouts) e foi a associação escoteira que mais cresceu no país nos últimos quatro anos.

Guaru ocupa aos sábados, das 13h30 às 17h30, a Cidade Mirim Ayrton Senna, por força de permissão de uso assinada pelo prefeito Guti, que é membro honorário do grupo escoteiro e sempre participa das suas comemorações. “O nosso grupo tem a honra de ter o prefeito Guti como nosso chefe honorário, pois com o seu apoio mantemos vivo o movimento escoteiro em Guarulhos”, disse Vasconcellos.

Serviço

198º SP – Grupo Escoteiro Guaru

Modalidade: Básica

Atividades aos sábados das 13:30 às 17:30

Sede na Cidade Mirim Ayrton Senna no Parque Júlio Fracalanza,

Rua Joaquim Miranda 471 Vila Augusta

Ramos: Lobo, Escoteiro, Sênior e Pioneiro

Contato 11-9.9832-2671 / faceboock guaru 198 / www.guaru198.com.br