Guarulhos abre processo seletivo para seis especialidades médicas

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação emergencial de 18 médicos para seis especialidades. As vagas são para médico endocrinologista ambulatorial (1 vaga), médico gastroenterologista ambulatorial (1), médico psiquiatra ambulatorial (4), médico radiologista e diagnóstico por imagem (1), médico ambulatorial emergencial (10) e médico pediatra urgência e emergência (1).

Os salários são de R$ 6.191,53 e R$ 7.429,84 para cargas de 20 a 24 horas semanais, podendo ser acrescidos de gratificação. Interessados têm até o dia 27 de maio para se inscrever. Os documentos exigidos para a inscrição são currículo resumido (uma folha), cédula de identidade, comprovante de residência, CRM-SP, diploma de medicina, comprovação da especialidade e certificados especificados no item 6 do edital de acordo com a especialidade, quando houver.

A inscrição pode ser realizada pelo e-mail [email protected] ou pessoalmente, das 9h às 16h, na sede da Secretaria da Saúde (rua Íris, 320, sala 9, Gopoúva). Os editais de divulgação (n° 016, 017 e 018/2022-SS20) encontram-se disponíveis na íntegra no Diário Oficial de 29 de abril de 2022, a partir da página 63, no site da Prefeitura.

A seleção ocorrerá por meio de avaliação do currículo e os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida pela somatória de pontos dos títulos. A classificação final será divulgada no dia 3 de junho, no Diário Oficial. O telefone de contato para mais informações é 2472-5049.

O prazo para contratação dos candidatos aprovados neste processo seletivo será até a homologação dos resultados do próximo concurso público, conforme a especialidade, ou por um ano, prevalecendo o que ocorrer primeiro.