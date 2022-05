Quatro restaurantes próximos a Guarulhos para almoçar no Dia das Mães

Final de semana é o momento de descansar, passear com a família e escolher um lugar ideal para aproveitar e experimentar uma deliciosa gastronomia. No Dia das Mães o momento se torna ainda mais especial. Foi pensando nisso que o HOJE preparou um roteiro indicando quatro restaurantes próximos a Guarulhos, que além da excelente comida, também faz o passeio valer a pena.

Restaurante Itacolomy

O Restaurante Itacolomy serve comida caseira com opções de carnes e refogados diários, acompanhados de um ótimo arroz com feijão mantendo a tradição rural da cidade, além da completa salada orgânica colhida diariamente da própria horta da casa. Com vista privilegiada e panorâmica da ferrovia de São Roque, sua área de lazer dispõe de um playground e diversos animais do sítio. A área gramada e aberta deixa ainda mais agradável o ambiente para os clientes desfrutarem da paz e tranquilidade da região.

Localização: Rua Benedito Silvino de Camargo, 140 – Canguera

Telefone: 4711-1036

Engenho do Salto

Em uma extensa área verde está instalado o aconchegante e simples restaurante Engenho do Salto. O estabelecimento oferece a típica comida da fazenda, feita no fogão à lenha, no sistema self-service ou à la carte. No cardápio estão inclusos pratos como leitão à pururuca, rabada, feijoada, dobradinha, dentre outras delícias caipiras. O local ainda oferece passeio por um alambique e passeios a cavalinhos para crianças.

Localização: Estrada Brasílico Freire, 1.400, Itapeti do Salto – Guararema

Telefone: (11) 99959-1985

Restaurante Casarão 54

Localizado na rodovia Castello Branco, km 54, na cidade de Araçariguama, ficando no acesso à Estrada São Roque, o restaurante Casarão 54 funciona de terça-feira a domingo, das 11h às 16h, e entre as especialidades da casa estão pratos como leitão à pururuca, com aproximadamente 500g de carne de leitão precoce, assado por 12h em forno a lenha e depois frito em óleo bem quente, além de contar com um acompanhamento de arroz, tutu, couve e farofa.

Outra delícia do cardápio também é a costela de boi no bafo, com 1.000g de carne temperada e assada por 12h em forno a lenha, com o acompanhamento de polenta. Mais informações: (11) 4136-1019 / 4136-1417 ou pelo WhatsApp: (11) 94305-0922.

Spiandorello

Localizado na avenida Humberto Cereser, 6.245, no bairro Caxambu, na cidade de Jundiaí, o restaurante Spiandorello oferece uma comida caseira deliciosa, com destaque para a polenta, o acompanhamento mais pedido do estabelecimento. O cardápio tem diversas opções, como saladas, frangos, carnes, bebidas e sobremesas, além de estar localizado em uma área que tem acesso para cadeirantes, estacionamento no local, brinquedos para as crianças e mesas internas e ao ar livre.

Localização: avenida Humberto Cereser, 6.245 – Jundiaí.

Telefone: (11) 4584-0712

Mais informações: http://www.restaurantespiandorello.com.br/index.html