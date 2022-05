Roteiro gastronômico apresenta os melhores lugares de Guarulhos para comemorar o Dia das Mães

Para comemorar o Dia das Mães nada melhor que um almoço especial. Em Guarulhos as opções são variadas para agradar aos mais variados paladares. O HOJE preparou um roteiro especial para você celebrar a data com muito sabor.

Guaru Center

Há mais de 40 anos operando exclusivamente no sistema à La Carte, dispõe de Cozinha Internacional, Churrascaria e Pizzaria, o que se traduz em um cardápio farto e variado, compreendendo massas, peixes, carnes, aves e pizzas, preparados de modo a atender aos mais exigentes paladares.

Serviço:

Rua José de Andrade, 129, esquina com a avenida Aniello Prátici

Horários de Funcionamento: segundas a quintas: das 11h30 às 23h30; sextas e sábados: das 11h30 a 0h30; domingos: das 11h30 às 17h.

A Pizzaria funciona exclusivamente no período noturno a partir das 18h.

Maiores informações: 2409-5032 / 2408-7935.

Rinconcito Peruano

Com ambiente tipicamente ornamentado, a unidade Guarulhos oferece variada gama de pratos do país andino, cuja culinária é uma das mais apreciadas do mundo. Entre os pratos mais pedidos estão: el ceviche pescado e salmão; chicharron de camarão, frango, calamar e mixto; lomo saltado, à lo pobre, ao jugo e de frango; saltados de frango e de mariscos e chaufa de mariscos. O local serve também entradas e massas acompanhadas de carnes, frango e frutos do mar. Há, ainda, uma variada opção de bebidas como o Pisco Sour, feito com uma aguardente à base de uva; e o Machu Picchu, drinque granadina, suco de laranja, pisco e menta. A cerveja peruana Cusqueña é uma das mais pedidas.

Serviço:

Avenida Paulo Faccini, 1.567 – Maia

(11) 2859-7984

Horário de funcionamento: Segunda-feira a quarta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 22h; quinta-feira e sexta-feira das 18h às 23h; sábado e domingo das 12h às 23h.

Texas Grill

Na churrascaria Texas Grill o cliente encontrará 20 tipos de cortes de carnes nobres como a saborosa picanha, ancho, que é o contrafilé argentino, além da paleta de cordeiro, baby beef, carré de cordeiro, filé mignon, entre outros. No vasto cardápio estão ainda frutos do mar, que o estabelecimento oferece lula e polvo, além de culinária japonesa, com pratos como sushi e sashimi e a tábua de frios, composta por opções como queijo parmesão, gorgonzola, salame italiano e provolone. O cardápio também conta com camarão e bacalhau gratinado, e um variado buffet de salada.

Serviço:

Avenida Paulo Faccini, 117 – Centro.

Telefone: 2408-3834

Horário de funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h; sábado das 11h30 às 23h; e domingo das 11h30 às 17h.

Padaria Nova Guarulhos

Há mais de 30 anos, é tradicional ponto de encontro e tem espaço para refeições à la carte, balcão para cafés ou lanches rápidos. O pão francês é um dos seus pontos fortes. Mas o vasto cardápio conta com croissant, café, cappuccino, chá, salgados, lanches, hambúrgueres, beirutes, refeições como pratos rápidos, saladas, porções, omeletes, pizzas, além de outras bebidas e sobremesas.

Serviço:

Rua Albino Fantazzini, 90 (esquina com a avenida Guarulhos), Vila Augusta.

(11) 2422-7188

Horário de funcionamento: Diariamente das 6h às 22h