Final de semana com Dia das Mães em Guarulhos vai ser de sol e ‘friozinho’

A previsão do tempo para o final de semana de Dia das Mães, amanhã e domingo (8), é de frio na maior parte do país, inclusive em Guarulhos. As chuvas provocadas por um ciclone extratropical que atingiram o sudeste terminarão e darão lugar a temperaturas mais baixas.

A partir da segunda quinzena do mês, as temperaturas podem cair e dias com madrugadas e manhãs com frio mais rigoroso podem acontecer. Essa condição é típica do outono e, quanto mais se aproxima o inverno, em junho, mais as temperaturas entram em declínio. No momento prevalece a maior variação térmica, com manhãs frias e tardes agradáveis.

Veja a previsão do tempo para o final de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (7): Dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 23ºC e mínima de 12ºC.

Domingo (8): Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 24ºC e mínima de 12ºC.