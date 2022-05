Mais de 30 máquinas de vídeo-bingo são apreendidas durante operação Caracol

A Polícia Civil, por meio do 77º Distrito Policial da Capital, apreendeu 33 máquinas de vídeo-bingo durante mais uma atividade dentro da operação Caracol, a qual visa a combater jogos de azar. O flagrante ocorreu na última terça-feira (3), no bairro Santa Cecília, na área central de São Paulo.

Durante apurações, os agentes descobriram que um imóvel poderia estar sendo utilizado para o delito e foram até o endereço verificar.

No espaço, na Rua Doutor Albuquerque Lins, os policiais foram recebidos por uma mulher, de 28 anos, que se apresentou como responsável pelo imóvel. Em vistoria no local foram localizados os equipamentos, sendo que 32 estavam ligados e um desligado.

As máquinas foram apreendidas e exames periciais solicitados.

A autora foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em um termo circunstanciado de contravenção penal – jogos de azar.

O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).