Prefeitura de Guarulhos dá início à Campanha do Agasalho 2022

“Fazer o bem está na moda” é o slogan da Campanha do Agasalho 2022, iniciada pela Prefeitura de Guarulhos nesta sexta-feira (6) em cerimônia realizada no auditório do Paço Municipal, no Jardim Bom Clima. A ação durará até 31 de agosto e consiste em arrecadar roupas, calçados, cobertores e demais itens em bom estado, que serão entregues a famílias em vulnerabilidade social. Neste ano serão cerca de 150 pontos de doação e os endereços podem ser conferidos no link guarulhos.sp.gov.br/campanhadoagasalho22.

O prefeito Guti reforçou com o público, formado por empresários e instituições, o quão importante é a participação deles na campanha. “Nos últimos anos nós já conseguimos ajudar milhares de pessoas e isso tudo graças à participação de vocês, que também incentivam a sociedade, funcionários e amigos a doarem aquela peça que está parada dentro do armário”, disse. Ele ainda cumprimentou a Miss Guarulhos 2021, Nathalia Gonçalves, estrela da campanha, e agradeceu pela ajuda em realizar um trabalho social tão importante.

As roupas arrecadadas serão encaminhadas ao Galpão Solidário do Fundo Social de Solidariedade, órgão à frente da campanha, onde os servidores fazem uma triagem e, após isso, as doações são destinadas a ONGs cadastradas, aos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), às seis unidades Conselhos Tutelares de Guarulhos, à Defesa Civil e à Subsecretaria de Políticas para Mulheres.

“A nossa união é de extrema importância, pois apenas por meio dela conseguiremos alcançar um maior número de pessoas neste inverno. A Campanha do Agasalho é um dos projetos mais bonitos e gratificantes em que eu já trabalhei”, afirmou a presidente do Fundo Social, Elen Farias.