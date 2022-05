Beco do Robin recebe projeto que une cultura, arte e empreendedorismo negro

Valorizar a cultura negra, fomentar pequenos negócios e impulsionar as regiões periféricas da cidade. No próximo domingo (15), das 13h às 19h, o Beco do Robin, galeria de grafites a céu aberto localizado no Parque Santo Antônio, recebe a Feira Pretos em Conexão, evento que conta com mais de 30 artistas, expositores e diversas apresentações culturais. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

O objetivo da feira é difundir a ancestralidade e a simbologia da cultura negra, além de fortalecer os microempreendedores negros em tempos de pandemia.

A programação conta com apresentações dos artistas Letícia D´Alma, Slam do Prego, Daphny Ginetta, Roda de Coco, Nivaldo D´Avilla, Leo Caputi, Mavi Santos, Caique Rudá e banda, Victor Cali, Caio Moura, Dorival Amaral, Mestre Faiska com a Capoeira Inclusiva, entre outros.

Nos segmentos de artesanato, moda, decoração, saúde, artes plásticas, beleza e gastronomia, a feira reúne iniciativas de empreendedorismo diversificadas: Nega do Leite, Negayá Boutique, Rearte Artesanatos, Veddito Pint Digital, Chef Rufino Male, Equilíbrio e Saúde, Ajubere Agbes, África Via Brasil, Tia do Fuxico, Cem por Cento Crespo e Atelier Afro Cultural.

A Feira Pretos em Conexão tem o apoio da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos culturais em espaços públicos da cidade.

Pretos em Conexão

O evento faz parte da programação da Semana da Abolição da Escravatura, organizada pelo Coletivo Pretos em Conexão. Durante a feira no Beco do Robin acontece ainda a entrega de certificados aos participantes do curso Produção Cultural, realizado pelo coletivo no início de 2022.

O coletivo é uma iniciativa para a promoção de atividades culturais, sociais e de empreendedorismo e visa a qualificar o debate sobre a história, a representatividade, o racismo, a produção criativa e demais contribuições das artes afro-brasileiras para a formação de uma identidade regional.

Participação na feira

Para participar dos sorteios durante o evento, os visitantes do Beco do Robin devem realizar inscrição prévia no link https://forms.gle/Gm5BPwbG4H3Qm4NBA.

Já para participar da feira como expositor ou artista pessoas pretas e pardas devem preencher o link https://forms.gle/P5JJBnKuSECRKa2Y6 e aguardar o retorno da produção do evento. A programação completa da Feira Pretos em Conexão está disponível no perfil do coletivo no Instagram @pretosemconexao (https://www.instagram.com/pretosemconexao/) e no Facebook https://www.facebook.com/pretosemconexao.

O Beco do Robin fica na rua Diva, 208-246, Parque Santo Antônio.