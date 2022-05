Trio foge após esfaquear vítima e assaltar estabelecimento em Cumbica

Três suspeitos fugiram após uma tentativa de assalto a um estabelecimento na rua Brigadeiro Mário Perdigão, em Cumbica, na madrugada deste sábado (7). Imagens de câmeras de monitoramento que circulam pelas redes sociais mostram o momento da ação.

Dois suspeitos entraram no local e anunciaram o assalto. Um deles estava armado. Outro ficou do lado de fora, como olheiro. O suspeito armado conversou com o segurança do local e o ameaçou. Enquanto o segundo suspeito, de moletom preto, tirou da cintura um facão. Em um segundo vídeo, o homem armado disparou contra as pessoas, após o segurança entrar na recepção do estabelecimento. Momentos depois, o segurança correu em direção ao homem, na tentativa de tomar o revólver de sua mão, porém sem sucesso. Eles entram em luta corporal e logo em seguida, um dos suspeitos esfaqueia a vítima no ombro com o facão.

O segurança foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG). Não há informações sobre seu estado de saúde até o momento. Segundo o 31° Batalhão de Polícia Militar, no momento em que as equipes chegaram no local, o trio havia fugido. Apenas o segurança ficou ferido e nada foi roubado.