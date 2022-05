Eniac oferece mais de 1.500 vagas em Feirão do Emprego

O Eniac – instituição referência em inovação e tecnologia do ensino básico ao superior, realiza mais uma edição do seu Feirão do Emprego, nos próximos dias 16 e 18/05. São mais de 1.500 postos de trabalho abertos para quem está em busca de oportunidade. Os interessados em participar podem fazer sua inscrição NESTE LINK.

Os candidatos também participam de palestras sobre temas como liderança, comunicação, como se comportar em uma entrevista, dicas para construção de currículo e planejamento de carreira. “Fizemos o esforço para reunir as vagas junto aos empresários da nossa região e, com certeza, veremos muitos recomeços por aqui. E não poderíamos deixar esses meninos irem para casa sem aprender sobre temas muito demandados pelo mercado de trabalho”, conta o mantenedor do Eniac, professor Ruy Guérios.

O Feirão do Emprego do Eniac é um desdobramento do programa Empregos do Futuro, que trabalha o ano todo junto às empresas para fomentar a contratação de jovens. “Sangue novo faz bem para qualquer instituição. A forma como os jovens enxergam o mundo é uma contribuição por si só. Eles são nativos digitais, buscam constante inovação e espelham uma parte importante do público consumidor. Nenhuma empresa que pensa em crescer pode abrir mão deste ativo”, explica Guérios.

Serviço

Feirão do Emprego ENIAC

Dias 16 e 18/05, das 9h30 às 17h

Informações e inscrições: LINK

Rua Força Pública, 89 – Centro, Guarulhos (SP)