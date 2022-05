Guarulhos marca 3 milhões de doses contra covid aplicadas

Nesta quinta-feira (12), data em que é celebrado o Dia Internacional da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, Guarulhos também comemora a aplicação de três milhões de doses da vacina contra a covid-19, feito que só foi possível devido ao trabalho e dedicação desses essenciais profissionais da rede pública de saúde do município.

Ao todo a Secretaria Municipal da Saúde conta com 2.188 profissionais de enfermagem, sendo 412 enfermeiros e 1.776 auxiliares e técnicos de enfermagem. Eles atuam na atenção primária, ou seja, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como na atenção especializada, em serviços como o Cemeg, o Ceresi e o Caps, e na atenção às redes de urgência e emergência, que abrangem as UPAs, os PAs e os hospitais.

Fundamentais no cuidado com os pacientes, os profissionais da enfermagem se mostraram ainda mais essenciais durante o combate à pandemia de covid-19. “Eles atuaram no acolhimento e no tratamento dos pacientes, muitas vezes com medo, arriscando a própria vida pelas nossas, e foram ainda mais cruciais para o controle da transmissão do vírus e a proteção das pessoas contra a forma grave da doença, vacinando o maior número de pessoas possível, mesmo estando extremamente exaustos”, afirma Merilin Vieira de Oliveira Alencar, chefe da Divisão de Planejamento de Enfermagem da Secretaria da Saúde.

A vacinação teve início no dia 20 de janeiro de 2021, quando o técnico de enfermagem do Hospital Municipal de Urgências (HMU) Bruno Batista Pereira, de 37 anos, recebeu a primeira dose contra a covid-19 e hoje, 477 dias depois, o município atingiu a marca de três milhões de vacinas aplicadas. No total são 3.000.211 doses administradas, sendo 1.177.173 primeiras doses, 1.089.500 da segunda aplicação, 693.080 da terceira e quarta doses e 40.458 doses únicas. Os dados são do sistema Vacivida, do governo do Estado de São Paulo, atualizados às 10h01 desta quinta-feira.

As campanhas de vacinação são realizadas pelo Departamento de Assistência Integral à Saúde com o apoio e diretrizes do Departamento de Vigilância em Saúde e de outros trabalhadores da Prefeitura de Guarulhos, que garantem, por exemplo, a entrega das doses nas UBS e o lançamento das mesmas no sistema de informação. “Se conseguimos chegar aonde chegamos foi graças ao time competente que temos, somado ao esforço e à dedicação de cada um desses profissionais que estão na ponta do atendimento, esses heróis e heroínas de branco”, disse o secretário da Saúde, Ricardo Rui.

IV Encontro dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem

Neste ano será realizada a quarta edição do Encontro dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem nos dias 18 e 24 de maio no Centro Municipal de Educação Adamastor. O evento, que também ocorre em comemoração ao Dia dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, celebrado no próximo dia 20, terá temática motivacional e reflexiva, além do lançamento do Protocolo Municipal de Feridas e Curativos.