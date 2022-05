Lei Áurea: 134 anos da abolição da escravidão no Brasil

No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um dispositivo legal de apenas dois parágrafos que, formalmente, acabou com a escravidão no Brasil e foi sobre esse tema que tratou o advogado e escritor, José Antônio dos Santos, no HOJE TV desta sexta-feira (13), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira.

Hoje, são completados 134 anos da libertação, mas os impactos de quase quatro séculos de escravidão continuam presentes na sociedade brasileira. “Nesta data se comemora a abolição da escravatura, se é nós podemos comemorar isto, embora não há nada a se comtemplar”, ressaltou o advogado.

De acordo com Santos, o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão e o negro liberto não recebeu nenhum tipo de auxílio do governo para que pudesse sobreviver. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que 54% da população brasileira é composta por negros.

Pesquisadores afirmam que, com a falta de oportunidades e o racismo, o quadro de desigualdade perpetuou-se no país e tem reflexos até os dias atuais. “O assunto é extremamente abrangente e profundo. Por não haver motivos para se comemorar, também não deixa de ser um marco histórico”, finalizou o advogado.

