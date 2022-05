Espetáculo internacional em homenagem à era disco chega em maio

Na segunda metade da década de 70, o mundo se rendia à música disco. Espalhadas por todo o planeta, discotecas abusavam de globos espelhados, pisos coloridos e luzes de neon, criando a atmosfera perfeita para uma noite de muita diversão.

Baseado nesta época de ouro que permanece na memória de muita gente, o espetáculo “Uma Noite Na Discoteca”, se apresenta no Teatro Bradesco no dia 29 de maio. O show reúne no mesmo palco as bandas Geminis Bee Gees e ABBA Mamma Mia, frequentemente reconhecidas pelo público e pela crítica como autoras dos melhores espetáculos-tributo às respectivas bandas originais em todo o mundo. Os grupos visitam o Brasil todo ano com turnês individuais e agora se apresentam pela primeira vez juntos, dividindo o mesmo palco, em um show que promete emocionar o público.

Os ingressos, que custam de R$100 a R$330 e estão à venda nas bilheterias dos Teatros Bradesco e Opus Frei Caneca, além do site uhuu.com. Mais informações no serviço.

Sobre a Disco e as bandas

O movimento disco, iniciado nos Estados Unidos, fez com que jovens se apaixonassem por artistas irreverentes, tanto no estilo, quanto na sonoridade. Nomes como Donna Summer, KC And The Sunshine Band, The Jacksons, Chic, Earth Wind & Fire, Boney M, entre outros, atingiram grande popularidade. Foi dentro deste cenário também que bandas já conhecidas emplacaram hits inesquecíveis, dentre elas, destaque para ABBA e Bee Gees, que acabaram se tornando ícones deste pedaço da história da música pop.

Em 1977 um despretensioso filme, estrelado por John Travolta, atingiu recordes de bilheteria: “Embalos de Sábado à Noite”. A trilha sonora, composta e interpretada pelos Bee Gees, vendeu ao todo mais de 50 milhões de discos, batendo todos os recordes possíveis em ranking de rádios. Por décadas, o disco permaneceu como o segundo álbum mais vendido da história, perdendo apenas para “Thriller”, de Michael Jackson. Até os dias de hoje, segue como a trilha sonora mais bem sucedida da indústria pop, rendendo lançamentos de diversos produtos e espetáculos temáticos. O enorme sucesso na época, tornou os Bee Gees, entre 1977 e 1979, a banda que mais vendia no planeta.

O grupo sueco ABBA, que inicialmente investia em baladas românticas e tinha grande sucesso na Europa, desembarcou nos Estados Unidos em 1976 lançando clássicos como: “Dancing Queen” e “Money, Money, Money”, atingindo grande popularidade. O movimento disco influenciou muito o trabalho da banda, que nos anos seguintes emplacou singles como: “Chiquitita”, “Take a Chance Of Me”, “Voulez Vous”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, entre outros, surfando no gênero de sucesso. Até o final da década de 70, o ABBA já acumulava mais de 150 milhões de discos vendidos, colocando a banda em um patamar exclusivo pertencente a pouquíssimos artistas.

