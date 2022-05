Guarulhos participa da 10ª edição da Semana Mundial do Brincar

Entre os dias 21 e 29 de maio a Prefeitura de Guarulhos promoverá a 10ª edição da Semana Mundial do Brincar para valorizar a brincadeira como ato essencial à formação humana. A iniciativa, parceria da Secretaria de Educação com o movimento Aliança pela Infância, mobiliza a cidade, seus diferentes territórios e ambientes, reafirmando-os como espaços potentes de interação, brincadeiras, experiências e muita alegria.

As ações têm por objetivo sensibilizar e promover vivências e reflexões sobre a importância do brincar durante todo o ano. A semana envolve todas as escolas da rede municipal, os Centros de Educação Unificados (CEUs), os Centros Municipais de Educação (CMEs), universidades, instituições parceiras, secretarias, ONGs, entidades e a população em geral.

Neste ano o tema “Confiar na força do brincar” busca espalhar e reafirmar o brincar como um ato essencial para todas as idades e chamar a atenção para a confiança individual e no outro, estabelecida por meio das brincadeiras. Além disso, objetiva a construção de uma sociedade melhor, já que brincar é estar no mundo, viver, aprender, interagir e criar cultura.

A Semana Mundial do Brincar acontece todos os anos no mês de maio com base no Dia Internacional do Brincar, celebrado em 28 de maio e consolidado em 1998 por meio de parcerias públicas e privadas. O evento evidencia que espaços como escolas, praças, parques e museus são lugares para que crianças, jovens e adultos possam brincar em suas cidades.

Em Guarulhos o público pode compartilhar as experiências vividas em suas redes sociais postando com a hashtag #guarulhosbrincando2022. Confira a programação em http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/brincar/.