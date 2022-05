Neste sábado todas as UBSs estarão abertas para vacinação contra a covid

Todas as Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos, exceto a UBS Alvorada, estarão abertas das 8h às 16h para vacinação contra a covid-19 no sábado (21). Até o momento cerca de 123 mil crianças e 147 mil pessoas acima de 12 anos ainda não receberam uma das doses contra a doença. Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

Nesta mesma data também serão realizados exames de Papanicolau agendados previamente. Nos dias 25 de junho e 15 de outubro a campanha de Papanicolau, juntamente com a da vacinação contra a covid-19, irá se repetir. O objetivo das campanhas aos sábados é facilitar o acesso aos serviços de saúde a quem tem dificuldade de locomoção até eles durante a semana.

Até o momento a cidade já aplicou 3.015.076 doses contra a covid-19, sendo 1.178.292 primeiras doses, 1.092.687 da segunda aplicação, 703.582 da terceira e 40.515 doses únicas. Os dados são do sistema Vacina Já, do governo do Estado de São Paulo, atualizados às 9h desta quinta-feira (19).