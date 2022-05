Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 20 de maio de 2022

CARVALHO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI

OBJETO: Fornecimento de carne bovina.

VALOR: R$ 845.939,70

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

OBJETO: Fornecimento de fórmula modificada para nutrição enteral.

VALOR: R$ 639.835,00

ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de próprios, preventiva, corretiva e zeladoria em unidades escolares da região de Cabuçu/Taboão.

VALOR: R$ 532.643,90

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Fornecimento de material escolar.

VALOR: R$ 501.593,00

BRF S/A

OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.

VALOR: R$ 484.656,00

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção, suporte e atualização do sistema informatizado de controle de gestão do ISSQN, do sistema emissor da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço e no sistema de acompanhamento e fiscalização do ICMS (Dipam).

VALOR: R$ 360.000,00

NOVA SÃO JUDAS TADEU ESCOLA ESPECIAL EIRELLI

OBJETO: Contratação de instituição de ensino especializada para atendimento de diversos alunos.

VALOR: R$ 342.061,60

GR COMERCIO EIRELI – EPP

OBJETO: Aquisição de Módulos Led

VALOR: R$ 341.964,95

CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de carne bovina.

VALOR: R$ 206.360,00

LSLOG ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de armazenamento, recebimento, manuseio, controle e gestão de estoque, transporte, distribuição de bens e suprimentos em geral desta Secretaria.

VALOR: R$ 196.600,00