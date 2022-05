Jovem sai da França para visitar o pai e desaparece ao fazer conexão em Guarulhos

A família de João Vitor dos Santos Moraes, de apenas 19 anos, está há 10 dias sem notícias do rapaz. Ele desapareceu durante viagem da França a Mato Grosso no último dia 13.

De acordo com informações do G1, João Vitor embarcou no voo em Paris com destino a Cuiabá, onde visitaria o pai. Com conexão prevista na cidade, ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e não foi mais visto.

Conforme explicou seu pai, o cabeleireiro Jari Aparecido da Silva Moraes, o jovem deixou a França no dia 12 e chegou em Guarulhos às 5h05 de 13 de maio. Às 16 horas, ele deveria embarcar para a última parte da viagem, rumo a Cuiabá, mas nunca entrou no avião.

João Vitor e seus dois irmãos vivem com a mãe na França há oito anos, desde o término do casamento dos pais. O rapaz, porém, é desacostumado a fazer viagens de avião e, por isso, Jari pediu que uma amiga o ajudasse na conexão em Guarulhos.

Quando chegou ao aeroporto paulista, porém, a mulher não encontrou João Vitor. Ao saber do ocorrido, o pai deixou Cuiabá e foi à cidade para procurar o filho, mas também não teve sucesso.

Câmeras de segurança gravaram o rapaz

As câmeras de segurança do aeroporto registraram o momento em que o jovem recolhe suas bagagens e deixa o local. Para Jari, a inexperiência em voos pode ter levado o rapaz ao equívoco.

“Eu penso que ele achou que estava em Cuiabá porque ele nunca fez uma viagem dessa sozinho. Quando eles foram para França, uma acompanhante de bordo ajudou e agora acho que ele se perdeu”, considerou.

Jari registrou um boletim de ocorrência, e a polícia investiga o caso. Até o momento, porém, não há pistas sobre o paradeiro de João Vitor.