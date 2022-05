Justiça Federal leiloa 130 imóveis com descontos de até 50%

A Justiça Federal leiloará 130 imóveis nos dias 30 de maio e 6 de junho. Os lances podem ser feitos virtualmente, por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br, sendo que os descontos podem chegar a 50% abaixo do valor da avaliação dos bens.

Serão comercializados cerca de 130 imóveis de várias regiões de São Paulo, como Panorama, Bauru, Avaré, Socorro, Hortolândia, Campo Belo, São Bernardo do Campo, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Monte Alto, Franca, Alegria, Orlândia, Praia Grande, Jales, Paranapuã, General Salgado, Lins, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Sampaio, Guarulhos, Registro, Ribeirão Preto, Bebedouro, São Caetano do Sul, Bauru, Urânia, Santo André, Taubaté, Magda, Palmeiras e São Carlos.

Além das oportunidades em adquirir terrenos, casas, apartamentos, galpões e salas comerciais, o leilão virtual também disponibiliza veículos, motos, caminhão, máquinas e equipamentos diversos, entre outros itens.

Uma das ofertas é de um imóvel em Bauru. Trata-se de um terreno com casa de um quarto, sala e cozinha, em área de aproximadamente 70m², com lance mínimo de R$ 35 mil. Já em São Paulo, na zona leste, há duas oportunidades: um apartamento na Vila Matilde, com área total de 49,62m² com lance inicial partindo de R$175 mil; e um terreno com área de 5 mil m² na Mooca, sendo que o valor mínimo é de R$ 11,7 milhões. Já em São Bernardo do Campo, uma das oportunidades é um prédio de 17,1 mil m² de área total, com lance inicial de R$2,5 milhões. Todos os imóveis estão com lances iniciais previstos para o evento do dia 6 de junho, já com até 50% de desconto

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro em no site e enviar os documentos exigidos no edital. Alguns casos são passíveis de parcelamento de 20% de entrada e o restante em até 59 parcelas, mas isto depende de lote para lote”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

SERVIÇO

1º Leilão: até 30 de Maio de 2022, com encerramento às 11h – Valor da Avaliação

2º Leilão: de 30 de maio a 6 de junho de 2022, com encerramento às 11h – bens com até 50% de desconto.

Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583 – www.fidalgoleiloes.com.br