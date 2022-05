Backstreet Boys anunciam datas no Brasil em 2023 para a ‘DNA World Tour’

Os Backstreet Boys, uma das bandas de maior vendagem de todos os tempos, anunciam hoje datas no Brasil para 2023 da turnê DNA World Tour. Além do show esgotado em São Paulo em 27 de janeiro, o anúncio inclui Curitiba em 25 de janeiro, na Pedreira Paulo Leminski, um segundo show em São Paulo em 28 de janeiro, no Allianz Parque, e Belo Horizonte em 29 de janeiro, na Esplanada do Mineirão. O grupo se apresentou pela última vez para plateias esgotadas na América Latina em 2020. Produzida pela Live Nation, a DNA World Tour começou na Las Vegas Strip no mês passado com quatro shows no The Colosseum at Caesars Palace.

Os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva em todas as cidades nos dias 25 e 26 de maio, começando às 10h na internet e às 11h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 27 de maio, nos mesmos horários e canais. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes cartão Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço | Curitiba – Pedreira Paulo Leminski; São Paulo – Allianz Parque e em Belo Horizonte – Estádio do Mineirão). Os membros do Backstreet Army Fan Club terão pré-venda exclusiva online em todas as cidades, nos dias 24, 25 e 26 de maio, a partir das 10h. Para mais informações, visite https://backstreetboys.com/fan-club/.A turnê no Brasil é apresentada pela Elo e produzida pela Live Nation. O Hospital Sancta Maggiore é o fornecedor oficial de São Paulo. Para mais informações, visite www.livenation.lat.

A banda também lançou o primeiro episódio de sua nova série documental Making Of The DNA Tour, dando aos fãs uma visão interna da preparação para sua tão esperada turnê mundial – assista aqui! Episódios adicionais estarão disponíveis no canal do Backstreet Boys no YouTube.

Datas da DNA World Tour 2023 no Brasil

25/01 – Curitiba, Brasil – Pedreira Paulo Leminski

27/01 – São Paulo, Brasil – Allianz Parque – ESGOTADO

28/01 – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

29/01 – Belo Horizonte – Esplanada do Mineirão