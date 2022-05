Oras, Carambolas Cia. de Teatro estreia espetáculo infantil

Estreia no dia 4 de junho o primeiro espetáculo da Oras, Carambolas Cia de Teatro, chamado AMIGO. Serão 6 apresentações online e transmitidas ao vivo, às 11 horas, no Canal do YouTube Cia. AMIGO é uma adaptação do conto infantil O Amigo Fiel, escrito por Oscar Wilde. Trata-se de um espetáculo de teatro, música e animação virtual. E é, sobretudo, um convite às crianças a refletirem sobre o tema amizade.

A adaptação é de Luiz Eduardo Frin com contribuição de Érica Negreiros. Frin também é diretor da peça. Um Trovador, artista andarilho, vindo de todos os lugares, que chega para contar e cantar histórias. Dessa vez, o conto escolhido é ‘O Amigo Fiel’, escrito por Oscar Wilde. Para sua tarefa, o Trovador encontra dois parceiros, que estranham o final da história e propõem mudá-lo. É a vez de uma personagem muito divertida agir, pois ela existe para garantir que as histórias sejam contadas como seus autores as escreveram.

“A partir das características do conto original, estabelecemos algumas premissas para a nossa adaptação e para a criação do nosso espetáculo”, comenta Frin. A primeira premissa é a valorização do tema amizade, conceito absolutamente compreendido e sensível às crianças e aos jovens. A segunda premissa é a de respeitar o autor e seguir os caminhos pelos quais ele delineou o enredo de seu conto, inclusive o final.

Vale lembrar, que Oscar Wilde escreveu seus contos infantis para os seus filhos. De certa forma, queria alertá-los, de maneira pertinente às suas idades, para os desafios apresentados pela sociedade.

Outro diferencial de AMIGO será sua trilha sonora, especialmente composta para o espetáculo pelo músico Kevin Shortall. A concepção musical do espetáculo partiu da proposta de um diálogo entre a música praticada pelos músicos e artistas populares do sertão nordestino do Brasil e a música tradicional praticada no país do autor, a Irlanda. Shortall é filho de mãe brasileira e pai irlandês, com comprovada expertise nas músicas tradicionais de ambos os países, propõe uma trilha que ressalta as ricas coexistências de ambos os ramos musicais, além da correspondência entre alguns de seus instrumentos.

Por meio da inserção de músicas, cenários virtuais e animações digitais, a Cia tem como objetivo entreter e suscitar saudáveis discussões sobre as contradições inerentes à vida em sociedade. Assim, a concepção e produção audiovisual é um elemento estético central do projeto, que visa corroborar no desenvolvimento da criação do ambiente lúdico e dinâmico, pertinente a um espetáculo destinado às crianças.

Após cada apresentação haverá um bate-papo ao vivo com público, incentivado pelos artistas do espetáculo.

AMIGO é uma realização da Oras, Carambolas Cia de Teatro com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio de recursos do Edital Proac-SP 07/2021.