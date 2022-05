É complexo realizar uma boa e igual segurança para toda a população em Guarulhos

Os convidados desta quarta-feira (25) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foram o secretário de Assuntos para Segurança Pública de Guarulhos, Márcio Pontes, e o comandante geral da Guarda Civil Municipal (GCM), Francisco Borotta. Em conjunto, eles explicaram sobre a complexidade de se realizar uma boa e igual segurança para toda a população na cidade.

Segundo o secretário, a dificuldade existe por conta das distâncias entre alguns pontos do município, inclusive entre a área central e os bairros que são mais afastados. “Todos eles, hoje, são médias ou grandes cidades. Nós podemos falar, por exemplo, do Pimentas que é uma ‘cidade’ com cerca de 400 mil habitantes. Se fizermos uma análise geral de São Paulo, dentre os 645 municípios que existem no estado, só ele, com certeza, estaria entre os 30 maiores municípios do estado”, ressaltou Pontes.

Em relação as denúncias de perturbação do sossego público, que são feitas por meio do telefone 153, o comandante geral da GCM afirma que existem regiões da cidade que, dependendo de como está consolidado um certo problema, não dá para mandar apenas uma viatura até o local. “Se assim fizermos, nós colocamos não só os agentes e os policiais em risco, mas também a população que ali está. Pois uma ação desta, em relação aos pancadões e os problemas de perturbação de sossego, quando está consolidada e é necessário fazer uma dispersão, precisamos pensar e planejar a para que ninguém se machuque”, disse ele.

Ainda de acordo com Borotta, o risco de vivenciar casos já vistos em outras cidades é grande. “Por exemplo, durante uma dispersão com correria, pessoas serem pisoteadas e se machucarem. A partir disso, a gente acaba tendo outros problemas além da questão inicial. Por isso a questão do planejamento é muito importante, assim nós podemos ter um efetivo necessário para que consigamos controlar a situação”, finalizou.

