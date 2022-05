Cetesb colhe amostra da água para iniciar desassoreamento do Lago dos Patos

Uma nova diligência foi realizada no Lago de Vila Galvão, na manhã desta quinta-feira (26), pela Câmara Temática de Pesquisa e Proposições de Meio Ambiente (CTPP) da Câmara Municipal, em parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O objetivo da ação foi coletar amostras da água para avaliar a possibilidade de iniciar o serviço de desassoreamento, que consiste na retirada de sedimentos do fundo do lago.

De acordo com Devanildo Damião, coordenador de projetos estratégicos do Legislativo, antes do desassoreamento, é necessário avaliar a toxicidade dos sedimentos depositados no lago ao longo dos anos. “A Cetesb e a Secretaria de Meio Ambiente se prontificaram a fazer os testes necessários e, a partir dos resultados, serão promovidas ações específicas para que possa ser feita a intervenção – e é importante ressaltar que a Sabesp também se prontificou a ajudar. Estamos unindo forças para que esse equipamento possa estar disponível nas melhores condições possíveis para a sociedade”, disse.

Damião ressaltou que o Lago dos Patos, como é conhecido na cidade, vem sendo alvo de estudos da CTPP e já levaram a constatações importantes. “Primeiramente, havia a questão do nível da água, que foi solucionada. Depois, a qualidade da água, cujos laudos elaborados pela Cetesb nos deram tranquilidade em relação à vida que existe aqui no lago. Agora, estamos voltados ao aspecto visual, porque as pessoas que circulam aqui olham a água marrom, barrenta, e se preocupam”, destacou.