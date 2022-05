Pannocchia explica como a tecnologia auxilia a conciliar o Direito

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quinta-feira (26) contou com a participação de João Carlos Pannocchia, advogado e professor de Psicologia Jurídica, que explicou sobre a tecnologia jurídica, nome dado à incorporação de ferramentas tecnológicas ao campo do Direito com o objetivo de facilitar processos burocráticos e repetitivos.

Direito e tecnologia são cada vez mais indissociáveis. Afinal, nos dias de hoje, é quase impossível viver sem algum tipo de recurso tecnológico seja ele para facilitar as atividades diárias, ou mesmo para conferir mais segurança ao armazenamento de dados e informações. Agora, quando se fala em tecnologia e, segundo o advogado, tudo o que se vê e vive, depende dela. “Há pouco tempo eu precisei ir para Manaus, fiquei lá durante dois dias para poder copiar um processo enorme e que eu não conseguia carregar de tão pesado que era. Pedi para digitalizar e o trouxe em um pen drive. Mas, eu precisei pegar um avião, ir até Manaus somente para ter acesso a uma cópia de um processo”, explicou.

De acordo com Pannocchia, na área do Direito, a tecnologia chegou para melhorar a condução da aplicação da justiça. “Hoje, esse mesmo processo ainda está em andamento e eu consigo ter acesso a ele de qualquer lugar. Do meu telefone celular, do computador no escritório ou na minha casa, até mesmo daqui eu consigo ter acesso ao processo. Além disso, mesmo a distância, também é possível que eu me manifeste nele como advogado. Tipo de situação que antigamente eu precisaria de uma viagem”, ressaltou.

