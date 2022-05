Conheça motivos para tomar sorvete mesmo em dias gelados

Sem dúvidas você cresceu com alguém te falando que tomar sorvete ou qualquer outra coisa gelada em dias frios ia te trazer um baita resfriado, certo? Pois é, mas isso é um grande mito!

Além de tudo, segundo Roger Rodrigues, fundador da rede de franquias de sorvete na chapa, Ice Cream Roll, consumir essa sobremesa tem muitas vantagens, por isso, ele resolveu listar cinco benefícios que vão te fazer repensar sobre tomar sorvete no frio:

Sorvete não dá doença

É verdade que no frio as pessoas tendem a ficar mais doentes, mas isso não tem nada a ver com o sorvete. Na verdade, isso acontece, porque para se esquentar, todos tendem a ficar mais aglomerados em lugares fechados, o que facilita a transmissão dos vírus de uma pessoa para a outra.

Inclusive, o geladinho do sorvete pode até ajudar a dar uma aliviada nas inflamações e dores na garganta.

Pode ser nutritivo

Claramente, a sobremesa continua tendo o seu teor calórico, mas optando por uma opção mais saudável dela, ele pode ser muito nutritivo. Começando pelo leite que é fonte de cálcio e muito importante para o organismo, e as frutas que são ricas em diversas vitaminas.

“Dando como exemplo a Ice Cream Roll, como nossos sorvetes são artesanais e produzidos na hora, todos os itens são fresquinhos, logo, é usado leite integral e frutas de verdade na sua composição. Enquanto é feito, o cliente pode até acompanhar o processo”, conta Rodrigues.

Hoje em dia, ainda pode ser encontrado sorvetes para cada necessidade, sem lactose, sem glúten e sem conservantes.

Ótimo acompanhante para sobremesas quentes

Além de poder ser consumido sozinho, os sorvetes são os acompanhantes preferidos das sobremesas quentes, como, por exemplo, o famoso petit gateau, composto por um bolo quente de chocolate com recheio e uma bola de sorvete de baunilha.

Ele também é frequentemente usado para acompanhar brownie, para preparar chocolate quente, deixando aquela cremosidade, e o tradicional sorvete com calda de chocolate. Além de você poder usar a sua criatividade para criar novas receitas.

Não derrete

Outro benefício de tomar sorvete no frio, é que ele não derrete! Com certeza você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação desastrosa no verão, onde fica tudo lambuzado de sorvete derretido. Pois é, em dias frios, não temos esse problema.

Combina com cobertor e Netflix

Pode parecer inusitado, mas essa combinação nos fins de semana de dias frios é excelente. E você ainda pode aproveitar a companhia de mais uma pessoa ou desfrutar do momento sozinha.

“Agora que desmentimos alguns mitos sobre o assunto, não tem desculpa para saciar sua vontade de sorvete. Só escolher o seu preferido e aproveitar”, finaliza o franqueador.