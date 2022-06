Condemat é finalista do Prêmio estratégia ODS Brasil 2022

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) é um dos finalistas do Prêmio Estratégia ODS Brasil 2022, que tem como objetivo premiar práticas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como dar visibilidade a estas ações. Executado nas 12 cidades consorciadas desde o início de 2021, o programa Recicla Cidade entrou no Top 10 na categoria Órgãos Públicos da premiação, que reúne iniciativas de todo o Brasil.

A premiação acontece no próximo dia 7, em evento na capital. Ao todo, 40 projetos nacionais concorrem em quatro categorias do Prêmio Estratégia ODS Brasil – Academia, Setor Privado, Organizações da Sociedade Civil e Órgãos Públicos. As três melhores práticas de cada categoria receberão troféu durante o evento.

O projeto do condemat atende a maior parte dos ODS, entre eles a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, trabalho decente e crescimento econômico, redução das igualdades e parcerias e meios de implantação.

“O Recicla Cidade é um projeto muito abrangente com atuação na área ambiental, social e econômica dos municípios e resultados expressivos, que merecem este reconhecimento”, destacou o presidente do condemat e prefeito de Guarulhos, Guti.

O Recicla Cidade tem como objetivos principais ampliar a coleta seletiva na região e aumentar o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis, fornecendo a eles a capacitação necessária para atuação como agentes ambientais e estimulando o empreendedorismo social.