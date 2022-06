Pró-Sangue promove campanha Bombeiro Sangue Bom em junho

A campanha Bombeiro Sangue Bom já faz parte do calendário anual de eventos da Pró-Sangue. Tradicionalmente, a ação é realizada em julho, em homenagem ao Dia do Bombeiro, comemorado no dia 02 do mês.

Por conta do nível crítico dos estoques da Fundação, neste ano o evento foi antecipado para o mês de junho, quando os hemocentros de todo o Brasil estão em meio às festividades da campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue.

Realizada pelo Comando Central do Corpo de Bombeiros, localizado na Sé, a campanha Bombeiro Sangue Bom está na sua 19ª rodada na Pró-Sangue. A proposta vem com o objetivo de estimular as pessoas a seguir o exemplo da corporação de ajudar o próximo e incluir a doação de sangue na agenda dos efetivos e da população em geral. A iniciativa mobilizou até 2021 mais de 16.800 candidatos, na Pró-Sangue, que resultaram em 15.567 bolsas coletadas.

Qualquer um pode participar da campanha, avisando no local da coleta que estão doando em nome dos Bombeiros, como forma de prestigiar esses profissionais tão guerreiros, ativos e sempre em alerta para auxiliar a população. A campanha vai até o final de junho.

O agendamento da doação deve ser feito pelo site da Pró-Sangue, que pode ser acessado pelo computador, tablet ou celular: www.prosangue.sp.gov.br.

Além de fazer seu agendamento pelo site da Pró-Sangue (www.prosangue.sp.gov.br), o candidato deve verificar os requisitos básicos para doação, sendo os principais: estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Vale lembrar que o coronavírus está incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que se infectaram ou que tiveram contato com pacientes infectados (no site da Pró-Sangue é possível obter mais informações).

No mais, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem. Nesse sentido, confira os pré-requisitos básicos à doação, para que você não perca a viagem quando chegar a um dos nossos postos de coleta. E não deixe de conferir o horário de atendimento dos postos.

Todas estas informações encontram-se disponíveis no site www.prosangue.sp.gov.br. Para demais dúvidas, consultar o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).