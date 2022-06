Vanessa da Mata e Maria Eugênia encerram programação musical do 23º Festival Internacional de Cinema Ambiental

As cantoras Maria Eugênia e Vanessa da Mata encerram, no próximo sábado (4), a programação musical da 23ª Edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na cidade de Goiás. As apresentações acontecem às 19h e 21h, respectivamente, na Praça de Eventos, no centro da antiga capital goiana. Durante as duas semanas do evento, diversos artistas goianos se apresentaram em diferentes pontos da cidade.

Os shows artísticos são um oferecimento do Sesc, que investiu mais de R$ 650 mil na edição do Fica desse ano, de um total de R$ 5 milhões, considerando a contrapartida do governo estadual. Para Marcelo Baiocchi, presidente da Fecomércio-GO, a edição do festival realizada em 2021 foi o início de uma parceria que, neste ano, consolida o sistema Fecomércio Sesc-Senac como o principal parceiro do Governo de Goiás na área cultural.

Vanessa da Mata promete fechar com chave de ouro, em uma apresentação leve e animada, levando seus maiores sucessos para o palco, e um repertório romântico, cheio de brasilidade e ritmos dançantes. A cantora e compositora trabalha atualmente seu álbum mais autoral, onde atuou pela primeira vez como produtora musical, propondo arranjos diretamente aos músicos, criando a dinâmica sonora do álbum como captação de voz e mixagem.

A goiana Maria Eugênia, com 30 anos de carreira, promete, por sua vez, um repertório composto por estilos diferentes da música brasileira, já que gosta de variar nas suas apresentações. Na seleção da noite estão peças que vão dos sambas de Noel Rosa e Paulinho da Viola à bossa nova de Jobim e Vinícius, além de clássicos que perpassam o sertanejo, o baião e a MPB.

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com correalização do Sesc Goiás e com apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás (Semad), da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e da Prefeitura da cidade de Goiás.