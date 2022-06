Arraial Guarulhos destaca a culinária típica de cidades do Vale do Paraíba

Tem gente contando os dias para o Arraial Guarulhos, evento junino promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura com curadoria da Tádito Produções que acontece nos dias 17, 18 e 19 de junho, sexta, das 18h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 21h, no Bosque Maia. Em meio às atrações oferecidas, que reúnem artistas da cidade e o movimento quadrilheiro de São Paulo, merece destaque a culinária caipira de cidades do Vale do Paraíba.

Nos dez espaços de culinária, com os tradicionais ranchos tropeiros de diferentes regiões do estado e culinaristas, o festival dispõe de variedades como doces caseiros, bolinhos caipira, broas, pamonhas, bolos, café caipira, virados, afogados, galinhadas, feijão tropeiro, farinha de mandioca, um sem-número de iguarias que dão água na boca só de pensar.

No Rancho das Comitivas de Guarulhos, por exemplo, o objetivo é muito além do culinário e procura promover a cultura do mundo caipira com suas comidas típicas. Temperos bem selecionados e o preparo com muito cuidado e carinho prometem esquentar o coração do público do Bosque Maia. Um dos principais pratos do rancho é a galinhada tropeira, prato paulista que demonstra a força que a cultura sertaneja tem na cidade.

Outra sensação do evento é o Rancho Carne na Lata, que surgiu de uma tradição da família da Adriele Daiane Pereira, expositora do arraial. Na época, sua avó não tinha geladeira; então, ela picava as carnes de porco e as fritava, e com a gordura que a carne soltava fazia a conserva. A mãe, que aprendeu com a avó, continuou preparando as carnes suínas dessa forma. A família resolveu passar adiante essa tradicional forma de se conservar a carne de porco e seu suculento gosto, e isso deu origem à carne na lata. Quando comem, muitas pessoas dizem recordar da comida de suas avós.

Da cidade de Jambeiro para Guarulhos, o Rancho Táchos do Olímpio apresenta pratos típicos da região, comida boa e receitas de família: caldos feitos em fogão a lenha, vaca-atolada, feijão com bacon e linguiça de paio, quiera de frango, feijão tropeiro e arroz carreteiro nos tachos, além de seu delicioso porco assado e sua cachaçaria artesanal.

Cozinhar com amor a comida tradicional da roça é o ideal do Rancho Comida da Roça, que nasceu em Imaculada, Taubaté. Eles oferecem deliciosos pratos como tutu à mineira, torresmo pururuca, linguicinha, pernil na chapa, virado de abobrinha, couve refogada, entre outros.

Como o próprio nome sugere, o Rancho Vaca Atolada oferece o prato tradicional, que tem origem em Redenção da Serra. Além da famosa vaca-atolada, o rancho conta ainda com delícias e sabores incríveis, uma experiência caipira diferenciada com arroz carreteiro, feijão tropeiro, polenta, torresmo, linguiça artesanal, quibebe, couve e farofa.

