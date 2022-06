Sabesp: ETEs Cabuçu e Fortaleza começarão a operar em 2024

O convidado desta quarta-feira (08) do HOJE TV foi Valdemir Freitas, gerente regional da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que explicou sobre as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Cabuçu e Jardim Fortaleza, que deverão estar plenamente operacionais no final de 2024. A companhia é responsável por operar ambas as unidades e finalizou o processo licitatório no mês passado e as obras começarão no segundo semestre deste ano, após a obtenção das licenças ambientais obrigatórias.

Segundo ele, a ETE Cabuçu beneficiará todos os 35 mil moradores do bairro e no Recreio São Jorge, enquanto que a ETE Fortaleza tratará o esgoto das 21 mil pessoas do bairro homônimo. A cada mês, a unidade do Cabuçu tratará 5,2 milhões. “Toda aquela da serra do lado esquerdo, que dá acesso a região, chegará até a estação do Cabuçu, enquanto o outro lado, no canto direito, nós já estamos levando para a região do Taboão”, explicou.

Freitas ressaltou que a Sabesp já começou a realizar partes das obras. “Por enquanto tudo isso está indo para a estação da Várzea do Palácio, ao lado da rodovia Hélio Smidt, bem próximo da Penitenciária Desembargador Adriano Marrey. O esgoto vai descendo pela região do Taboão e chegando lá, pega a margem do Baquirivu-Guaçu, em seguida atravessa ele até chegar a ETE”, ressaltou.

A Sabesp, juntamente com o Viva Baquirivu, programa da prefeitura, está canalizando o córrego. “Com a resolução da questão do tratamento de esgoto naquela região, nós vamos dar uma qualidade de vida fantástica no local e será possível ter um córrego bem menos poluído”, finalizou Freitas.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.