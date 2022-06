Dia dos Namorados: filmes para assistir nas principais plataformas de streaming

Para celebrar o amor o HOJE preparou uma lista com opções regadas a romantismo e paixão disponíveis nas plataformas de streaming. Prepare a pipoca e assista com seu amor.

O Amor Não Tira Férias

Iris escreve para uma coluna sobre casamentos em Londres e descobre que o homem que ama está prestes a se casar. Em Los Angeles, Amanda descobre que o namorado a trai. Em um site de intercâmbio de casas, elas entram em contato e combinam a troca, que trará mudanças para a vida de ambas. Onde assistir: Telecine Play e Netflix

Um Lugar Chamado Notting Hill

A vida de Will Thacker, um pacato dono de livraria, muda quando recebe a visita de uma cliente inesperada: a estrela de cinema Anna Scott. Agora, Will terá um choque de realidade, pois precisará lidar com pressão de estar se envolvendo romanticamente com uma celebridade mundial. Indicado a 3 Globos de Ouro. Onde assistir: Amazon Prime Video, Telecine Play e Netflix

Cartas Para Julieta

Em uma viagem à Itália, Sophie encontra uma antiga carta de uma Julieta à procura de seu Romeu e decide ajudar Claire, a senhora que escreveu a carta, em sua busca. Envolvida com a história e com a missão de unir o casal, Sophie descobre que Claire não será a única a encontrar seu Romeu. Onde assistir: Telecine Play, Amazon Prime Video e Netflix

A Barraca do Beijo

Melhores amigos desde sempre, Elle e Lee têm a inventiva ideia de gerenciar uma barraca do beijo durante um evento da escola. Para fazer da proposta um sucesso, a garota tenta convencer o galã Noah, seu crush e irmão mais velho de Lee, a participar da brincadeira. Ele mostra-se irredutível, mas os dois acabam se aproximando como nunca, o que estremece a amizade de Elle e Lee. Onde assistir: Netflix

O Melhor Amigo da Noiva

Em O Melhor Amigo da Noiva, Tom é um homem bem-sucedido que sempre que pode se encontra com Hannah, sua melhor amiga. Quando Hannah viaja a negócios para a Escócia, onde passa 6 semanas, Tom descobre-se apaixonado por ela. Decidido a pedi-la em casamento assim que retorne de viagem, Tom é surpreendido ao saber que ela voltou noiva de um belo e rico escocês. Chamado para ser a “madrinha” do casamento, Tom reluta mas aceita o convite. Seu objetivo agora é impedir que o casamento de Hannah aconteça e tentar conquistá-la de uma vez por todas. Onde assistir: Netflix

Através da Minha Janela

Raquel está totalmente apaixonada por Ares, o vizinho gato e misterioso. Ela observa o rapaz de longe, mas nunca falou com ele. Agora, a moça tem uma missão clara: fazer Ares se apaixonar por ela. Acontece que Raquel não é uma garotinha inocente, por isso não pretende perder tudo o que já conquistou para alcançar esse objetivo. Onde assistir: Netflix

Sexo Sem Compromisso

Adam ainda sente o fato de ter sido chutado por Vanessa, sua namorada por oito meses. Para piorar a situação, descobre que ela é a nova namorada de seu pai, Alvin, um astro da TV. Desejando esquecê-la e seguir em frente, ele fica bêbado e, em seguida, liga para todas as mulheres que tem no celular, no intuito de encontrar companhia. Quem responde o apelo é Emma, uma jovem médica com quem encontrou algumas vezes, anos atrás. Adam vai à casa dela e eles acabam transando. Como Emma não deseja ter um relacionamento sério, já que teme sofrer, propõe a Adam que se encontrem tendo o sexo como único objetivo. Ele topa mas, com o tempo, novos sentimentos florescem entre eles. Onde assistir: Globoplay e Amazon Prime Video

Sem Reservas

Kate Armstrong é a chef de um sofisticado restaurante de Manhattan. Ela leva seu trabalho com muita seriedade, o que faz com que as pessoas ao seu redor se intimidem com seu jeito. Sua natureza perfeccionista é colocada à prova quando é contratado Nick, um animado subchef que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha. Ao mesmo tempo Kate precisa lidar com a súbita chegada de Zoe, sua sobrinha de 9 anos, que se sente deslocada na rotina da tia. Onde assistir: Globoplay

Uma Segunda Chance Para Amar

Às vésperas do Natal, em Londres, a jovem e atrapalhada Kate não vive um bom momento. Além de ter dificuldades em lidar com a mãe Petra e a irmã Marta, ela e a dona da loja onde trabalha como elfo vivem se estranhando. No entanto, quando conhece Tom, uma luz parece iluminar o seu caminho e a menina desajustada começa a dar novos propósitos à sua vida. Onde assistir: Telecine Play

Dirty Dancing – Ritmo Quente

Nas férias de verão, a jovem Baby viaja com a família para um resort. Numa noite, ela decide seguir a música que ouve e descobre uma festa no alojamento de funcionários. Lá, conhece o experiente e charmoso instrutor de dança Johnny Castle, dando início a uma parceria intensa. Onde assistir: Telecine Play, Netflix e Amazon Prime Video