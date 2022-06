Piu-Piu completa 80 anos e ganha mural temático no Beco do Batman

O mural celebrativo aos 80 anos do Piu-piu foi inaugurado em São Paulo. Kauê Fidelis, conhecido como Kuêio, é quem projetou o graffiti no Beco do Batman — Kuêio é um homem trans e traz referências à cultura pop, local e à diversidade para a representação do personagem, em meio as celebrações do Mês do Orgulho LGBTQIA+. Além disso, o grafiteiro integra um grupo de 16 artistas que retratam o Piu-Piu pelo mundo, ao longo de 2022, por meio de 80 murais temáticos que comemoram o aniversário do personagem.

Localizado no icônico Beco do Batman, espaço que marca a street art em São Paulo, no bairro paulistano Vila Madalena, os fãs do Piu-Piu podem curtir a novidade na rua Gonçalo Afonso, 120.

O mural de Kuêio representa o sincretismo entre Piu-Piu e São Paulo, cidade que se conecta com várias outras regiões do Brasil, proporcionando o encontro de culturas e costumes, em meio ao contexto urbano e moderno. E é nesta pegada de diversidade que foi inaugurado para acompanhar a celebração do Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Com referência à alegria, o mural desenhado por Kuêio representa esse que é um ponto comum entre o povo brasileiro e o Piu-Piu, segundo o artista. “Por isso, incluí um figurino na arte que expressasse a conexão entre o personagem e as pessoas no Brasil. Além disso, o incluí no nosso mundo da arte de rua brasileira, da pichação, do graffiti, representando a liberdade que eu mesmo, como artista e pessoa LGBT, sinto por meio da arte”, explica Kuêio.

O mural de Kuêio é o terceiro dos cinco que chegam ao Brasil — dois deles já estão em Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ), inaugurados durante o Carnaval 2022. Outros dois murais chegarão ao Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) ainda este ano, próximo ao aniversário oficial de 80 anos do Piu-Piu, em novembro.

A celebração revelará novos murais nas principais cidades do mundo ao longo de 2022. Cada mural temático apresentará visões diferentes de 16 artistas sobre o Piu-Piu, destacando sua personalidade e carisma. Os trabalhos artísticos vêm sendo lançados em países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Polônia, Espanha e Itália, entre outros.

Sobre Piu-Piu

O personagem começou sua ascensão no estrelato animado quando estreou no curta de 1942, “A Tale of Two Kitties”, vencedor do Oscar de 1942. O Piu-Piu cresceu em popularidade e logo se tornou um dos personagens mais amados do Looney Tunes, perdendo apenas para Pernalonga em termos de consciência universal. Ele estrelou em inúmeros filmes, incluindo um segundo vencedor do Oscar, “Birds Anonymous” (1957). Por mais de oito décadas, o Piu-Piu lembrou aos fãs que mesmo um cara pequeno pode ser mais esperto que o maior inimigo e passou a representar o que significa ser “unapologetically yourself”. Por causa disso, o Piu-Piu tornou-se um dos favoritos da cultura pop e detém uma presença única no espaço de moda e estilo de vida, fazendo aparições das maneiras mais inesperadas. Sua cor amarela brilhante, otimismo crescente e força despretensiosa fazem dele um dos favoritos de celebridades, influenciadores, estilistas, artistas e muito mais.