Conheça receitas com camarão para uma ocasião especial

Uma receita com camarão é sempre uma ótima alternativa para uma refeição especial com alguém muito querido. Seja entre namorados, marido e mulher ou com amigos importantes, as opções são perfeitas para deixar qualquer momento inesquecível. Confira seis receitas com camarão para uma ocasião especial.

Escondidinho de camarão

Tempo: 1h

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

500g de batata cozida e amassada

1 colher (sopa) de maisena

1 caixa de creme de leite (200g)

Sal a gosto

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Refogado

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

600g de camarão pequeno limpo

3 tomates sem sementes picados

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, adicione a batata amassada e cozinhe por 2 minutos, mexendo. Acrescente a maisena dissolvida no creme de leite, tempere com sal e cozinhe por mais alguns minutos, até formar um purê homogêneo. Desligue e reserve.

Para o refogado, aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, junte a cebola e refogue até murchar. Acrescente o camarão e frite por 3 minutos. Adicione o tomate, o cheiro-verde, tempere com sal, pimenta e refogue por mais 3 minutos. Despeje o refogado em um refratário médio, cubra com o purê de batata e polvilhe com a muçarela. Leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até gratinar. Retire e sirva em seguida.

Risoto de camarão com requeijão

Tempo: 40min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 colheres (sopa) de manteiga

500g de camarão pequeno limpo

1 cebola picada

2 xícaras (chá) de arroz arbóreo

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco

3 cubos de caldo de peixe

6 xícaras (chá) de água quente

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

3 colheres (sopa) de requeijão cremoso

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsa picada para polvilhar

Modo de preparo

Aqueça uma panela em fogo médio com metade da manteiga, frite o camarão e a cebola por 3 minutos. Retire com uma escumadeira e reserve. Volte a panela ao fogo alto, adicione a manteiga restante e frite o arroz por 3 minutos, mexendo. Despeje o vinho e cozinhe até evaporar.

Acrescente o caldo de peixe dissolvido na água, de concha em concha, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Adicione o camarão reservado, o cheiro-verde, o parmesão e o requeijão. Tempere com sal, pimenta e polvilhe com salsa.

Tortelli recheado com camarão ao leite de coco

Tempo: 1h

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 colheres (sopa) de cebolinha picada

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 colher (sopa) de azeite de dendê

5 colheres (sopa) de leite de coco

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

2kg de camarão miúdo limpo

3 colheres (sopa) de farinha de rosca

1 ovo

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto

1 pacote de massa fresca para lasanha (500g)

Farinha de trigo para enfarinhar

Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar

Molho

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de alho picado

30 tomates cortados em 4 partes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, triture a cebolinha com a cebola, o alho, o azeite de dendê, o leite de coco e a pimenta por 30 segundos. Acrescente o camarão, a farinha de rosca, o ovo, sal, pimenta e noz-moscada. Processe rapidamente e transfira para uma tigela.

Coloque a massa de lasanha em uma superfície enfarinhada, passe o rolo pra afinar e corte, com um cortador, quadrados de 10cm. Coloque uma pequena porção do recheio, passe água nas bordas e una as pontas opostas formando um triângulo. Em seguida una as pontas do triângulo formando o tortelli.

Para o molho, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente o alho por 2 minutos. Coloque os tomates e cozinhe por 3 minutos. Bata no liquidificador e volte para a panela.

Tempere com sal e pimenta. Cozinhe o tortelli em água fervente com sal até a massa subir à superfície. Retire com uma escumadeira e arrume em uma travessa. Cubra com o molho e polvilhe com parmesão antes de servir.

Moqueca cremosa de camarão

Tempo: 30min

Rendimento: 5 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1,5kg de camarão pistola

4 dentes de alho

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

6 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas raladas

2 tomates sem sementes

1 vidro grande de leite de coco (500ml)

1 xícara de coentro ou salsa

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

1 lata de creme de leite

Modo de preparo

Tempere o camarão com o alho, o suco de limão, sal e pimenta.

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela, e adicione o camarão. Acrescente a cebola, o tomate e misture.

Quando estiver tudo cozido, acrescente o leite de coco, o coentro picado e o azeite de dendê.

Desligue o fogo e adicione o creme de leite.

Misture para incorporar e sirva, se desejar, decorado com ervas.

Empadinha de camarão na cumbuca

Tempo: 1h20 (+30min de geladeira)

Rendimento: 10 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (café) de sal

1 ovo

2 gemas para pincelar

Recheio

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

1kg de camarão pequeno limpo

1 tomate picado

1 xícara (chá) de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha, a manteiga, o sal e o ovo até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água para dar liga. Cubra e leve à geladeira por 30 minutos. Para o recheio, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite a cebola e o camarão por 3 minutos. Adicione o tomate, o molho, sal, pimenta e cozinhe por 3 minutos. Polvilhe com a farinha e misture até engrossar levemente. Distribua o refogado entre refratários de cerâmica e reserve. Abra a massa com um rolo sobre uma superfície lisa e corte em círculos do tamanho dos refratários. Coloque os círculos de massa sobre os refogados nos refratários, faça furos com um garfo e pincele com a gema. Coloque em uma fôrma grande, um ao lado do outro, e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Retire e sirva em seguida.

Camarão gratinado

Tempo: 50min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

2 tomates sem sementes picados

4 xícaras (chá) de camarão médio limpo

2 colheres (chá) de tempero em pó tipo Fondor® com limão

2 colheres (sopa) de salsa picada

2 xícaras (chá) de requeijão tipo Catupiry®

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Batata palha para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite, em fogo médio, coloque o alho, a cebola e frite por 3 minutos. Adicione os tomates, os camarões, o tempero e cozinhe por 5 minutos. Retire, transfira para um refratário médio e espalhe a salsa picada, o Catupiry® e a muçarela por cima. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar. Polvilhe com batata palha e sirva em seguida, se desejar, acompanhado de arroz e salada.