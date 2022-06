Covid: 5ª dose está disponível para pessoas acima de 50 anos com alto grau de imunossupressão

A Prefeitura de Guarulhos já começou a aplicar a quinta dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que receberam a quarta aplicação há pelo menos 122 dias, independente do imunizante. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade, exceto a UBS Alvorada. Os endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Para se vacinar é necessário apresentar comprovante de vacinação e um documento com foto. A terceira dose adicional será aplicada com o imunobiológico disponível na unidade, distribuído pela Secretaria de Saúde estadual. Vale destacar que todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde são seguras, eficazes e podem ser utilizadas nesta estratégia vacinal.

Até o momento a cidade aplicou 3.097.690 doses de imunizantes contra a covid-19, sendo 1.182.848 de primeiras doses, 1.102.725 da segunda aplicação, 771.466 de doses adicionais e 40.651 de doses únicas (vacina da Janssen). Os dados são do sistema Vacina Já, do governo do Estado de São Paulo, atualizados às 13h desta segunda-feira (13).